مسؤولة ألمانية تطالب بمساعدات طارئة لأوكرانيا بقيمة مليار يورو

الشارقة - اميمة ياسر - دعت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لويزه أمتسبرج، إلى تخصيص برنامج مساعدات طارئة بقيمة مليار يورو للمتضررين من الحرب في أوكرانيا.

وقالت السياسية المنتمية لحزب الخضر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في ضوء العدوان الروسي المستمر، والذي يؤثر بشكل متزايد أيضا على مؤسسات مدنية، يجب على ألمانيا أن تكثف التزامها الإنساني في أوكرانيا".

وأضافت أمتسبرج: "من أجل تلبية الاحتياجات، يجب على الحكومة الألمانية أن تضع برنامج مساعدات طارئة بقيمة مليار يورو حتى يتمكن شركاؤنا في المنطقة من تخفيف المعاناة وضمان توفير إمدادات أساسية".

وتابعت: "الحرب الهجومية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة"، مضيفة أن هناك مئات الآلاف من الأوكرانيين بدون كهرباء أو ماء.

وقالت: "هناك حاجة أيضا لأن تتخذ الحكومة الألمانية إجراءات حاسمة وفورية في مجال إمدادات الإغاثة والرعاية الصحية والمبيت والمساعدات الغذائية للسكان الأوكرانيين".

كما دعت أمتسبرج إلى تفعيل فوري للوائح الأوروبية الخاصة بـ"التدفق الجماعي" للاجئين، موضحة أن هذا سيسمح للاجئي الحرب داخل الاتحاد الأوروبي بالحصول على حماية قصيرة الأجل دون إجراءات لجوء مطولة.

وقالت أمتسبرج: "سأستمر في العمل لضمان أن جميع الأوكرانيين والأشخاص الذين ليس لديهم جواز سفر أوكراني يمكنهم عبور الحدود بأمان"، مشيرة إلى أن الطلاب الأجانب في أوكرانيا ومجموعات أخرى تتعرض للتهديد أيضا.