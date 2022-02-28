شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" يتوجه إلى المغرب لحضور مؤتمر مجالس الشيوخ والشورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد برلماني رفيع المستوي إلي العاصمة المغربية الرباط في زيارة رسمية تستغرق اسبوعاً، وذلك لحضور أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي، وكذلك منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية والمقرر عقدهما بمقر مجلس المستشارين.

ومن المقرر أن يلتقي المستشارعبد الرازق خلال الزيارة بكل من، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين والسيد راشيد الطالبي رئيس مجلس النواب المغربي، وكذلك عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلسين لبحث تدعيم سبل التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

كما سيلتقي رئيس مجلس الشيوخ، عزيز اخنوش رئيس الحكومة المغربية.