سكان كييف يخرجون من حظر التجول إلى "مدينة مختلفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (بي بي سي):

لقد تجاوزت الساعة الثامنة صباحًا في كييف، وأصبح سكان العاصمة الأوكرانية الآن أحرارًا في مغادرة الملاجئ تحت الأرض التي كانوا يقيمون فيها، حيث تم رفع حظر التجول الذي فرض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسيتم السماح لمحلات البقالة بالفتح وستبدأ وسائل النقل العام في العمل، لكن قطارات مترو الأنفاق ستعمل بشكل أقل من المعتاد.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع عدة انفجارات في ضواحي وسط كييف.

وحذر مسؤولون في كييف من أن الحرب لم تنته بعد، حيث يستمر القتال في الشوارع في كل منطقة من المدينة تقريبًا. ويقول مسؤولون إن سكان كييف سيستيقظون ليروا منظرًا للمدينة يختلف اختلافًا كبيرًا عما اعتادوا عليه.

وقالت إدارة مدينة كييف: "عندما تغادر المدينة بعد الساعة الثامنة صباحًا، سترى التحصينات ومضادات الدبابات والتحصينات الأخرى التي ظهرت في شوارع كييف".

وسيبدأ حظرالتجول مرة أخرى في الساعة 10 مساءً ويستمر حتى الساعة 7 صباحًا غدًا. لكن السكان نصحوا بعدم مغادرة منازلهم وملاجئهم في النهار مالم يكن ذلك ضروريًا للغاية.