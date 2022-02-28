قطعت شرايينها وتناولت سم فئران.. انتحار طالبة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أقدمت طالبة على الانتحار، اليوم الاثنين، بقطع شرايينها وتناول سم فئران؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "هاجر. م" 17 عامًا طالبة وتقيم دائرة المركز مصابة بقيء مستمر وضيق في حدقة العين وجرح قطعي باليد اليسرى، ادعاء تناول مادة سامة، والحالة العامة سيئة.

أفادت والدتها "ص.ا" 57 عامًا ربة منزل بإحداث ابنتها المذكورة إصابة نفسها بسكين منزلية "جرى التحفظ عليها" وتناولها مادة سامة "سم فئران" بالمنزل، بقصد الانتحار؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.