البنك المركزي الروسي يضاعف سعر الفائدة إلى 20%.. والروبل ينهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

ضاعف البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة في البنوك، بدءا من اليوم الاثنين، ورفع معدل الفائدة إلى 20% مقابل 9.5%.

وأعلن البنك المركزي الروسي، في بيان، إن رفع الفائدة يأتي في ظل تحولات جذرية في الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي.

ويسعى البنك المركزي، لدعم الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وحماية مدخرات المواطنين من الاستهلاك.

وسجل سعر صرف الروبل انهيارا في مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو حيث أوقف التدوال لأن الأسعار بلغت المستوى الأقصى المحدد سريعا جدا.

وتخطى سعر الصرف 100 روبل في مقابل الدولار، فيما كان السعر الرسمي الأخير الأربعاء 83,5 روبلا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال البنك المركزي ووزارة المالية إن روسيا أمرت الشركات أيضا ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية.

وأعلن البنك المركزي سلسلة من الإجراءات أمس لدعم الأسواق المحلية بينما يسارع لإدارة تداعيات اتساع نطاق العقوبات الغربية الصارمة التي جرى إقرارها في مطلع هذا الأسبوع ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وكانت أمريكا والاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات اقتصادية على روسيا، ضمت استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت المالي العالمي وعقوبات تطول البنك المركزي الروسي.