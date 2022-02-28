الإليزيه: سنرسل أسلحة دفاعية ووقودا إلى أوكرانيا لدعمها بالقتال ضد الغزو الروسي

اسماعيل عبد الحي - أشار الإليزيه إلى أن "فرنسا قررت تسليم المزيد من المعدات العسكرية لأوكرانيا"، لافتا إلى أن "‏فرنسا ‏تعلن إجراءات جديدة في حق روسيا، وستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية".

وأوضح الإليزيه ان "جزء من عقوباتنا على روسيا تشمل نظام سويفت المصرفي الدولي وتجميد أصول لشخصيات روسية‏"، مؤكدا أن "فرنسا سترسل أسلحة دفاعية ووقودا إلى أوكرانيا لدعمها في القتال ضد الغزو الروسي".

يأتي ذلك بعد أن أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ 1000 سلاح مضاد للدبابات، و500 صاروخ ستينغر لمواجهة الغزو الروسي.

تزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الهولندية أنها ستزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات. وأشارت إلى أنها سترسل 50 سلاحا مضادا للدبابات و400 صاروخ إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي.