البنك المركزي الروسي يضاعف نسبة الفائدة

أعلن المصرف المركزي الروسي الاثنين رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10,5 % لتصل إلى 20 % ، وذلك لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا. قال المصرف الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 % بمعدل سنوي".



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