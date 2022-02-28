الجيش الأوكراني يؤكد تراجع وتيرة الهجوم الروسي

أكد الجيش الأوكراني اليوم الاثنين أن موسكو "بطّأت وتيرة الهجوم" في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا في حين ينتظر إجراء مفاوضات عند الحدود مع بيلاروس.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان "أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق".