30% انخفاض في الروبل الروسي

انخفض الروبل الروسي حوالى 30 بالمئة في مقابل الدولار يوم الاثنين، وذلك بعد فرض القوى الدولية عقوبات جديدة أشد صرامة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وشهد الروبل انخفاضا بنسبة 27% ليصل إلى 114,33 روبلا للدولار في التعاملات الدولية، وفقا لوكالة "بلومبرغ نيوز".

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام سويفت المصرفي، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كذلك حظرا أي تعاملات مع المصرف المركزي الروسي.

وكانت قد حذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، يوم الأحد بأنها ستتخذ "إجراءات أخرى" تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا اذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.