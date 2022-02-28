الوفد الأوكراني يصل الى بيلاروسيا.. مستعدون للاستماع الى المقترحات الروسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 9:15 صباحًا

وصل أعضاء الوفد الأوكراني الى الحدود البيلاروسية في اطار عقد مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن انهاء النزاع الحاصل بين البلدين. غير ان أجواء تشاؤمية تسود هذه المفاضات قبل أن تبدأ.

و قال أحد أعضاء الوفد التفاوضي الأوكراني ان المحادثات ستبدأ، مبديًا استعدادهم للاستماع إلى كل المقترحات الروسية.

وذكرت معلومات صحافية ان الوفد وصل إلى بيلاروسيا وهو بالفعل موجود في البلاد وفي طريقه إلى مكان المفاوضات في مدينة “غوميل”، مشيرة الى أنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين صباح اليوم الإثنين”.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.

وكانت كييف أعلنت أمس الأحد قبولها إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل، دون أي شروط مسبقة.

فيما أوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل دون إعطاء تفاصيل إضافية، ما سبب لغطاً أمس، قبل أن يؤكد الجانب الأوكراني لاحقا أن المحادثات ستعقد على الحدود.

وبالتزامن أكد الطرفان أمس أن العمليات العسكرية لن تتوقف على الرغم من التفاوض.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن أن بلاده لا تتوقع نتائج كبيرة من تلك المفاوضات، مضيفا في تصريح مصور أمس أنه تحدث مطولاً مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وأن الحديث كان جوهرياً.

كما أكد أن لوكاشينكو تعهد بعدم استخدام أراضي بلاده لمهاجمة أوكرانيا، وعدم المشاركة في العملية العسكرية الروسية.