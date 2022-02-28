روسيا في مواجهة العقوبات.. الروبل يهبط الى مستوى قياسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بدأت العقوبات التي اتخذتها الدول الغربية تنعكس على الاقتصاد والسوق الروسيين اللذين شهدا اليوم انخفاضا حادا في العملة الوطنية مقابل الدولار.

اذ هبط الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار بعدما أعلنت دول غربية سلسلة من العقوبات القاسية في مطلع الأسبوع لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا وشمل ذلك عقوبات على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وفي المقابل، ارتفع سعر الدولار مقابل الروبل بنسبة 41.50 % ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل دولار في المعاملات الآسيوية. وارتفع الدولار حتى الآن خلال هذا الشهر 53.77 في المئة أمام الروبل.

وأعلن البنك المركزي الروسي عن سلسلة من الإجراءات يوم الأحد لدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي.

وأشار الى انه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.