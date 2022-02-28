شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح مهم تمتلكه أوكرانيا وتخشاه روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يتصدى الجيش الأوكراني للحشود العسكرية الروسية، معتمدا على أسلحة متطورة آتية من أوروبا والولايات المتحدة، وعلى رأسها صاروخ “ستينغر” الذي يعول عليه كثيرا في هذه المعركة.

والرهان على صاروخ “ستينغر” ليس بعيدا عن أجواء حرب يكون فيها الروس الطرف الأقوى، حيث كان الصاروخ أميركي الصنع مؤثرا في مسار الحرب بين الاتحاد السوفيتي والمقاتلين الأفغان في ثمانينيات القرن الماضي.

وزودت الولايات المتحدة الأفغان بالصاروخ ذاته عام 1986، وأسهم “ستينغر” في إسقاط نحو 270 طائرة سوفيتية، ويشير بعض المحللين إلى أن الانسحاب السوفيتي من أفغانستان في مطلع عام 1989 كان مدفوعا بتأثير هذا السلاح على سير المعركة.

وشهدت الستينيات بداية المراحل الأولى من إنتاج “ستينغر” من قبل شركة “جنرل داينمكس” الأميركية، وفي مطلع السبعينيات بدأت مراحل تطويره المختلفة، ثم في عام 1978 بدأ إنتاجه في شركة “ريثيون”، ودخل الخدمة في الجيش الأميركي عام 1981.

ويبلغ طول الصاروخ الأرضي المضاد للطائرات 1.52 متر، بقطر يبلغ 70 ملليمترا وزن 15.7 كيلوغراما، بينما يصل مداه إلى 5 كيلومترات بارتفاع 4800 متر، ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ 3 كيلوغرامات، فيما تفوق سرعته سرعة الصوت.

وشهد إنتاج “ستينغر” تعديلا جعله يعتمد على أشعة الليزر بدلا من الأشعة تحت الحمراء، من أجل توجيهه إلى هدفه.