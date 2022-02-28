شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بوصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى بيلاروسيا لبدء محادثات مع الجانب الروسي. وأعلنت بيلاروسيا، أنه تم إعداد مكان المفاوضات وننتظر وصول وفدي روسيا وأوكرانيا. وأكد عضو بوفد التفاوض الأوكراني في بيلاروسيا، أنه سيتم الاستماع إلى كل مقترحات روسيا. بينما أعلن الوفد الروسي في مفاوضات بيلاروسيا أنه ينتظر الأوكرانيين لبدء المحادثات. وكانت المفاوضات فشلت أمس بسبب رفض الجانب الأوكراني الذي تحفظ على إقامة المحادثة على أرض دولة معادية. يأتي هذا في وقت رصدت فيه الأقمار الصناعية قوات روسية ضخمة تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف. بينما يستمر نزوح الآلاف من الأوكرانيين مع استمرار الحرب لليوم الخامس في جميع المناطق، وسط فرار 127 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا.

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