شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات للسكان في مدن شمال شرق كييف للنزول إلى الملاجئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، أن السلطات أطلقت دعوات للسكان في مدن شمال شرق كييف للنزول إلى الملاجئ.

وأوضحت أن صافرات الإنذار دوت في مختلف المدن الأوكرانية صباح اليوم، تحسبًا للهجمات الروسية التي جعلت من الليلة الماضية ليل صعبة على الجميع.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن يوم أمس كان عصيبًا على الجيش، مؤكدة إن القوات الروسية الخليج 365 القصف في جميع الاتجاهات.

وأوضحت أن مدينة خاركيف تعرضت لقصف عنيف، في حين يقاوم أفراد قوة الدفاع في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية جنوب غربي العاصمة كييف الهجمات الروسية.

وأكدت أن الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ، وأن فشل روسيا جعلها تقصف مناطق سكنية في جميع انحاء البلاد.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس زيلينسكي، أن الساعات الـ24 المقبلة حاسمة لبلاده، وذلك بعد تأكيدات رسمية ببدء المفاوضات بين موسكو وكييف.