شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة العالمية” تدعو لهذا الأمر العاجل بشأن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طالبت منظمة الصحة العالمية، بضرورة إنشاء ممر آمن عبر بولندا لإيصال المساعدات الطبية الحيوية إلى أوكرانيا.

وحذرت المنظمة من أن إمدادات الأكسجين في معظم المستشفيات الأوكرانية منخفضة بشكل خطر.

وأوضحت أن إمدادات الأكسجين تقترب من نقطة خطرة للغاية، وأن حياة الآلاف معرضة للخطر، بسبب أن معظم المستشفيات قد تستنفد احتياطياتها في غضون الساعات الـ 24 القادمة، حسب “سكاي نيوز”.

وأكدت أنها تعمل على توصيل أسطوانات الأكسجين من شبكاتها الإقليمية، مؤكدة أن الإمدادات ستحتاج إلى “عبور آمن، وأنه من الضروري ضمان وصول الإمدادات الطبية الحيوية وخاصة الأكسجين إلى من يحتاجونه داخل مناطق الاشتباكات.

يذكر أن الاضطراب الناتج عن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، تسبب في منع الشاحنات من نقل الأكسجين من المصانع إلى المستشفيات التي تعاني أيضا من نقص الطاقة.

فيما تتزايد المخاوف من أزمة إنسانية تلوح في الأفق مع فرار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين إلى البلدان المجاورة.