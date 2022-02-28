شكرا لقرائتكم خبر عن 8آلاف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 8آلاف و13 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 42 مليونا و 924 ألفا و130 حالة.

ويشار إلى أن أخر مرة سجلت فيها الهند حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا أقل من 10 آلاف كان في 28 ديسمبر الماضي عندما سجلت 9195 حالة إصابة بالفيروس.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 119 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 513 ألفا و843 حالة.