تظاهرات جديدة في روسيا تنديداً بالحرب واعتقال أكثر من ألفي مشارك

سان بطرسبورغ: تحدّى بضعة آلاف من الاشخاص مجددا الأحد قرار منع التظاهر في روسيا ليعبروا عن رفضهم للحرب في أوكرانيا، ونظموا تجمعات تخللها اعتقال أكثر من ألفي شخص بحسب منظمة غير حكومية.

وقالت منظمة "او في دي-انفو" المتخصصة إن 2114 متظاهرا أوقفوا في مختلف انحاء روسيا، ما يرفع بحسب معلوماتها الى 5250 عدد المعتقلين منذ الخميس بسبب تظاهرهم ضد غزو القوات الروسية لاوكرانيا.

وفي سان بطرسبرغ ثاني مدن البلاد، تجمع نحو 400 شخص في ساحة مركزية تعبيرا عن رفضهم للعملية العسكرية، بحسب مراسلة لوكالة فرانس برس.

وقالت المتقاعدة فاليريا اندريفا "أنا ضد الحرب. لقد ولدت في عام 1941، أعلم ما هي الحرب".

وقال المهندس فلاديمير فولوخونوف (35 عاما) حاملا باقة ورود زرقاء وحمراء، لوني العلم الاوكراني، "لسنا سوى مئات او آلاف، وليس ملايين، هذا مؤسف. لست واثقا بأن تجمعنا سيغير أي شيء، ولكنه افضل من لا شيء".

ونظمت تجمعات كذلك في العاصمة موسكو وحوالى أربعين مدينة أخرى في البلاد.

وهذه التحركات اليومية متواضعة في حجمها، لكن مجرد تنظيمها يعتبر انجازا في ظل القمع الذي تعرضت له المعارضة الروسية والمجتمع المدني.