حظر دخول الطيران الروسي.. خطوة أوروبية قيد الدراسة

27 فبراير , 2022
كييف: قال مسؤول من الاتحاد الأوروبي، إن حظر رحلات الطيران الروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد قد يكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
وأضاف المسؤول أن الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي أغلقت بالفعل مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية وقد يُتخذ قرار رسمي بشكل أكبر قريباً.
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