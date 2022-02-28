برئاسة الشمري.. وفد أمني يصل الى قضاء سنجار (صور)

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وفدا أمنيا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، وصل إلى سنجار".واضافت ان "الوفد سيطلع على الوضع الامني في القضاء ويبحث حل مشاكل النازحين والمهجرين وتسهيل المعوقات للتعايش السلمي بين مكونات المجتمع".

وأشارت الى ان "الوفد عقد فور وصوله اجتماعا ضم محافظ نينوى وممثلية الامم المتحدة في العراق ووزارة الهجرة والمهجرين وعدد من المنظمات الحكومية".