التخطيط تحصي عدد المدارس المنجزة خلال 2021

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عدد المدارس المنفذة والمنجزة خلال العام الفائت، بلغ نحو (1836) مدرسة في عموم المحافظات، مبينة، ان الابنية المنجزة شملت رياض اطفال ومدارس ابتدائية ومتوسطة واعدادية، فضلا عن بناء قاعات دراسية واجنحة ادارية".وأَضاف البيان، ان "المدارس المنجزة توزعت بين مختلف المحافظات، تقدمتها محافظة البصرة بواقع (444) مدرسة، تلتها محافظة نينوى بواقع (346) مدرسة، ثم العاصمة بغداد بعدد(214) مدرسة، جاءت بعدها محافظة الانبار بواقع (176) مدرسة ومحافظة بابل بعدد(121) مدرسة، وميسان بواقع (119) مدرسة والمثنى (79) مدرسة، ثم محافظة واسط بعدد(67) مدرسة والديوانية (60) مدرسة وديالى (58) مدرسة".

وتابع، "فيما كانت حصة صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية (57) مدرسة، وشهدت محافظة النجف الاشرف انجاز (51) مدرسة، وذي قار (38) مدرسة، وحلّت محافظة كربلاء المقدسة بالمركز الاخير في عدد المدارس المنجزة التي بلغت (6) مدارس فقط".

