الارشيف / اخبار العالم

الصحة تشكل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية (وثيقة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الصحة تشكل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية.
وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة حصلت عليها الخليج 365، انه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتاریخ 27/2/2022، تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير عام دائرة التفتيش وكالة عباس صباح محمد، وعضوية مدير قسم تفتيش المؤسسات الحكومية/ دائرة التفتيش فراس حسام الدين مجید، و مدير قسم الأداء الصحي / دائرة التفتيش مهند صلاح داود، و مدير القسم القانوني / الدائرة الادارية والمالية والقانونية فريد كاظم سدرة، ورئیس مهندسين اقدم / مكتب المدير العام/ دائرة التفتيش هناء مهدي غني، و رئیس مهندسين/ قسم تفتيش المؤسسات الحكومية /دائرة التفتيش شيماء محمود محمد".

ووفق الوثيقة، فإن "اللجنة تهدف للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق في مستشفى الهندية العام التابعة لدائرة صحة كربلاء المقدسة مساء يوم امس الأحد".
ExtImage-1399535-476036416.png
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا