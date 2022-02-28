تعرض رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية لمحاولة اغتيال

وذكرت قناة "روسيا 24" الروسية نقلا عن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشيلين، أن موكبه تعرض لإطلاق نار خلال انتقاله من منطقة إلى أخرى.

وقال بوشيلين للقناة "إنها مسألة حياة وكل شيء على ما يرام والجميع بخير".



وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما.

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.