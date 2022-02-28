روسيا تعلن أنها تستأنف التقدم نحو العاصمة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الأوكراني أن العمليات الروسية نحو العاصمة كييف استمرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.



وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، عبر فيس بوك، أن الجيش الروسي يحاول بناء جسر عائم في شمال كييف لعبور نهر إيربين، وأعلنت عن محاولة أخرى فاشلة للاستيلاء على مدينة إيربين على مشارف كييف.

من جانبها، ذكرت وكالة انترفاكس الروسية، أن القوات الروسية تقدمت من مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، نحو ميكولايف.

وأفادت وزارة الداخلية الأوكرانية بمقتل 352 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، منذ أن بدأت روسيا هجومها في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

كما أسفرت العمليات، وفقاً لبيانات الوزارة، عن إصابة 1684 آخرين، بينهم 116 طفلاً، حتى ليلة الأحد.

ومن المقرر انطلاق محادثات سلام اليوم بين موسكو وكييف على الحدود بين أوكرانيا، وبيلاروسيا.