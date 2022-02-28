عاجل .. الإستعداد لبدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة جوميل بدولة بيلاروسيا

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد مراسل وكالة "ٍسبوتنيك" في بيلاروسيا، صباح اليوم الإثنين، بوصول الوفد الأوكراني إلى البلاد، وذلك لبدء المفاوضات مع الجانب الروسي.

وذكر المراسل نقلا عن مصدر مقرب من عمليات التفاوض أن الوفد الأوكراني وصل إلى بيلاروسيا وهو بالفعل موجود في البلاد وفي طريقه إلى مكان المفاوضات في مدينة جوميل.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين صباح اليوم الإثنين.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.

ونقلت وكالة "بيلتا"، التابعة للدولة، نقلا عن مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، الذي قال إنه في اللحظات الأخيرة وقبل موعد المغادرة أعلن الوفد الأوكراني توجهه إلى مدينة جوميل للقاء الروس.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب من بوتين بعد محادثاته مع زيلينسكي عدم سحب الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

وفي قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأحد موافقتها على إجراء محادثات مع روسيا وستعقد على الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل "دون أي شروط مسبقة".

وفي تصريحات سابقة، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع سيعقد في منطقة جوميل في بيلاروسيا بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.