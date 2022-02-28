أوكرانيا: مقتل وإصابة 4500 جندي روسي حتى الساعة السادسة من مساء الأحد وتدمير 150 دبابة

الشارقة - اميمة ياسر - قال أولكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس المكتب الرئاسي في أوكرانيا، إنه حتى الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد، وصلت خسائر القوات الروسية الغازية إلى 4500 جندي من بين قتيل وجريح.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، قال أرستوفيتش لمحطة رادرا تي في التلفزيوينة، إنه جرى أيضا تدمير 27 طائرة و26 مروحية، ومعدات عسكرية أخرى.

وأوضح أرستوفيتش: "وصلت الخسائر البشرية بين صفوف العدو إلى حوالي 4500 ما بين مصاب وجريح. قتل حوالي 1500، وأصيب حوالي 3000، بحسب تقديرات أولية. كما تم تدمير 27 طائرة... ، و 26 مروحية، و150 دبابة، وحوالي 700 من ناقلات الجنود المدرعة، و50 مدفعا، وأحد أنظمة الدفاع الجوي /بوك/، وأربعة صواريخ جراد إم إل آر إس-21، و60 دبابة للتزود بالوقود، وطائرتين مسيرتين من مستوى التشغيل والمستوى التكتيكي، بالإضافة إلى سفينتين وزورقين". .

وأوضح أرستوفيتش أنه جرى انضمام حوالي 100 ألف من قوات الاحتياط إلى الجيش الأوكراني، وأكد أنه لا يوجد أي تهديد للمدن الكبيرة في أوكرانيا.