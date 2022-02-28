شكرا لقرائتكم خبر عن حالات تحرمك من ترخيص مزاولة مهنة السايس.. أبرزها تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 150 لسنة 2020، حول تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، على حزمة من الاشتراطات التي يجب توافرها في الراغبين في مزاولة مهنة"السايس"، طبقا لأحكام هذا القانون، الذى نص على انشاء لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم سير المركبات وتطبيق غرامات على المخالفين.

وحذر القانون من عدد من الممارسات التي إن وجدت في الراغب في مزاولة السايس لم يحصل على الترخيص الخاص بمزاولة المهنة:

1. عدم القدرة على إجادة القراءة والكتابة.

2. إذا كان عمره أقل من 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .

3. عدم إداء الخدمة العسكرية

4. لم يملك رخصة قيادة سارية .

5. ثبت تعاطيه للمواد المخدرة .

6. سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .