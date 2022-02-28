شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وعود رئيسها لـ”زيلينسكي”.. مسؤول أمريكي يكشف حقيقة دور بيلاروسيا في الحرب على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أكد مسئول بالإدارة الأميركية، أن بيلاروسيا تستعد لإرسال جنود إلى أوكرانيا لدعم القوات الروسية في انتشار قد يبدأ اليوم الاثنين.

تأتي هذه الأخبار برغم تطمينات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، للرئيس الأوكراني بعدم خوض بلاده لأي حرب ضد الأراضي الأوكرانية.

وقال المسئول الأمريكي، وفقاً لـ”العربية”: “من الواضح جدا أن مينسك باتت الآن امتدادا للكرملين”.

هذا وقد توقع المسؤولون الأوكرانيون وعلى رأسهم الرئيس فلوديمير زيلينسكي ساعات حاسمة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وكان زيلينسكي اتهم بيلاروسيا بالمشاركة في القتال ضد بلاده، ودعم القوات الروسية، ما نفاه لوكاشينكو بغضب أمس، مؤكدا أن بلاده لا تشارك في العمليات العسكرية، لأن القوات الروسية لا تحتاج أصلا لأي دعم، وفق تعبيره.

وقال حينها “نحن لا نشارك في النزاع الروسي الأوكراني، لأن روسيا لديها كل الإمكانيات ولا تحتاج لقواتنا ومعداتنا”.