شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد من رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأحد، أن المفوضية تريد ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها ومع مرور الوقت ستكون جزءا من التكتل.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن هناك مجالات تعاون كثيرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بحسب العربية.

وتابعت قائلة: “في الواقع، ومع مرور الوقت، الأوكرانيون ينتمون إلينا. إنهم واحد منا ونريدهم داخل التكتل”.

فيما جاءت تعليقات فون در لاين بعد ساعات من قرار الاتحاد الأوروبي تزويد أوكرانيا بالسلاح، وهو الأول من نوعه في تاريخ الكتلة.

يذكر أن دولاً أوروبية كانت أعلنت نيتها دعم كييف بالأسلحة، حيث شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي، على أن أوروبا ستواصل تقديم الدعم للجيش الأوكراني، معلناً منح أسلحة فتاكة لكييف بقيمة 450 مليون يورو، عبر بولندا التي ستكون مركز نقل المعدات إلى أوكرانيا.