شكرا لقرائتكم خبر عن الارتفاع مستمر بفعل الأزمة الأوكرانية.. خام برنت يتخطى 105 دولارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير في قفزة جديدة بسبب التقرب العالمي للأزمة الأوكرانية؛ سجلت العقود الآجلة للنفط ارتفاعا بأكثر من 5٪، وتباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الاثنين. وشهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي قفزة بأكثر من 5% إلى 99.10 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية. فيما سجل خام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاعاً بأكثر من 7 دولارات إلى 105.07 دولار للبرميل. وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار الأسبوع الماضي، حتى أنه لامس 105 دولارات قبل تقليص المكاسب. هذا فيما انهار الروبل الروسي أمام الدولارلأكثر من 41% من قيمته الحالية؛ بعد حظر الاتحاد الأوروبي كل التعاملات مع البنك المركزي الروسي ما أدى إلى انخفاض الروبل في التبادلات الدولية الاثنين وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ.

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