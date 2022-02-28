شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: الساعات الـ24 المقبلة حاسمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الساعات الـ24 المقبلة حاسمة لبلاده، وذلك بعد تأكيدات رسمية أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستبدأ اليوم.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أن كييف تعمل على تشكيل حلف مضاد للحرب.

وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع جونسون ورئيس بولندا على خطوات مشتركة إضافية لمواجهة روسيا.

في الوقت نفسه كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن يوم أمس كان عصيبًا على الجيش، مؤكدة أن القوات الروسية الخليج 365 القصف في جميع الاتجاهات وعلى مختلف الجبهات.

وأوضحت أن مدينة خاركيف تعرضت لقصف عنيف، في حين يقاوم أفراد قوة الدفاع في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية جنوب غربي العاصمة كييف هجمات الجيش الروسي التي لا تتوقف.

وكشف مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، أن روسيا فقدت أكثر من 4300 جندي من قواتها حتى الآن.

وأكد أن الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ، وأن فشل روسيا جعلها تقصف مناطق سكنية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الابتزاز النووي الروسي يشكل خطرا كبيرا.