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النفط يقفز بفعل أزمة أوكرانيا.. وخام برنت يتخطى 105 دولارات

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 5٪، وتباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الاثنين .
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بأكثر من 5% لتصل الى 99.10 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، متراجعة قليلاً بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ في وقت سابق.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من 7 دولارات ليصل الى 105.07 دولار للبرميل. وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار الأسبوع الماضي، حتى أنه لامس 105 دولارات قبل تقليص المكاسب. واستقر كلا عقدي النفط على انخفاض بأكثر من 1٪ يوم الجمعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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