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الشيخ محمد بن زايد يستقبل خالد بن سلمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

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استقبل  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة  الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية الشقيقة.

 

ونقل الأمير خالد بن سلمان في بداية اللقاء .. تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة .. إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار .

 

فيما حمل  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الأمير خالد بن سلمان أطيب تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وخالص تمنياته للمملكة وشعبها الشقيق دوام الرفعة والرخاء.

 

وبحث خلال اللقاء - العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعاونهما الإستراتيجي في جميع المجالات خاصة مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية.

 

حضر اللقاء  الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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