الشيخ محمد بن زايد يستقبل خالد بن سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.



ونقل الأمير خالد بن سلمان في بداية اللقاء .. تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة .. إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار .

فيما حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الأمير خالد بن سلمان أطيب تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وخالص تمنياته للمملكة وشعبها الشقيق دوام الرفعة والرخاء.

وبحث خلال اللقاء - العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعاونهما الإستراتيجي في جميع المجالات خاصة مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.