تنويه مهم من السفارة المصرية في رومانيا للمصريين بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت السفارة المصرية في بوخارست، أنها تتواصل مع الجهات الرومانية المعنية لتسهيل دخول المصريين القادمين إلى رومانيا من أوكرانيا بجوازات سفر منتهية.



وناشدت السفارة المصرية عبر بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك»- المصريين المنتهية جوازات سفرهم بموافاتها بهذا الموقف قبل وصولهم لنقطة الدخول حتى يتسنى اتخاذ اللازم لتسهيل دخولهم للأراضي الرومانية. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأكدت السفارة ضرورة توجه المصريين القادمين من أوكرانيا إلى رومانيا من حاملي جوازات السفر المنتهية إلى السفارة المصرية ببوخارست لاستصدار وثائق السفر اللازمة لهم لعودتهم إلى مصر.