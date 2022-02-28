كييف تتهم موسكو أمام محكمة العدل الدولية بالتخطيط لأعمال "إبادة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اتهمت أوكرانيا جارتها روسيا أمام محكمة العدل الدولية بالتخطيط لأعمال "إبادة".



وأعلنت محكمة العدل الدولية الأحد أن كييف وجهت اتهاما لروسيا أمام المحكمة بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا.

وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان: "في طلبها، اتهمت أوكرانيا روسيا الاتحادية بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا، وأكدت أن روسيا تقتل في شكل متعمد أفرادا يحملون الجنسية الأوكرانية وتتعرض لسلامتهم الجسدية في شكل خطر".

ورفعت أوكرانيا طلبها السبت إلى المحكمة الدولية التي شكلت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول، وتصدر عنها أحكام ملزمة ومبرمة لكن لا تملك المحكمة أي وسيلة لتطبيقها.

وأوضحت المحكمة أن أوكرانيا قالت إنها تتقدم بالطلب "للتأكيد على أن تدخل روسيا الاتحادية حيال أوكرانيا وداخل أراضيها يهدف إلى الحؤول دون وقوع إبادة مزعومة، لا أساس قانونيا له بتاتا".

وطلبت كييف من المحكمة التدخل للحؤول دون وقوع ضرر لا يمكن الرجوع عنه يطاول حقوق أوكرانيا وشعبها وتجنب تفاقم الخلاف أو توسعه.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن طلبا كالذي تقدمت به أوكرانيا له الأولوية على كل القضايا الأخرى، فيما لم تحدد موعدا للنظر في القضية.

يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية يومها الرابع، ووصل القتال إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية فحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتصريحات عدوانية ضد بلادنا".

وأمر بوتين القيادة العسكرية بـ"وضع قوات الردع النووي في حال تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي".

وعلى وقع الحرب في أوكرانيا يتزايد التوتر بين الغرب وروسيا، إذ تفرض دول كبرى عقوبات اقتصادية قاسية على السلطات والمسؤولين الروس، ودشنت عملية إغلاق لمجالها الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية.