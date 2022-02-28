نائب مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة: نعمل على التوصل لمخرج سلمي للنزاع بين أوكرانيا وروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال السفير محمد بوشهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الأحد، إن الإمارات تعمل على التوصل لمخرج سلمي للنزاع بين أوكرانيا وروسيا.



وأعرب نائب مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، عن أسفه على سوء الأوضاع في أوكرانيا.

وقال إن "الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان لحل الخلافات"، مشيراً إلى أن حماية المدنيين في أوكرانيا لها أهمية قصوى.

وطالب بوشهاب بضرورة "ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها في أوكرانيا".

وتعمل دولة الإمارات من خلال مجلس الأمن على نزع فتيل الحرب الروسية الأوكرانية، عبر 4 محاور: الدبلوماسي؛ إذ تدعم الحلول الدبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية، وتغليب الحوار في تسوية النزاعات.

وهناك أيضاً المحور الإنساني؛ الذي يرتكز على توفير الحماية القصوى للمدنيين في مناطق النزاع، وعدم التأخر في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية، وضرورة مراعاة مصلحة وأمن المدنيين في الجانبين الروسي والأوكراني.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، الميداني؛ فقد أكدت دولة الإمارات على خطورة النزاع الروسي الأوكراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين، وضرورة خفض التصعيد بشكل فوري.

وأخيرا المحور القانوني؛ الذي يؤكد ضرورة احترام كل الأطراف وتطبيق القوانين الدولية، فضلا عن حق كل دولة بالأمم المتحدة في الأمن والسيادة والاستقلال.