شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا الموقف في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، أمس، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون..



وقالت وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما جرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة.

وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).