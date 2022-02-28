الارشيف / اخبار العالم

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا الموقف في أوكرانيا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا الموقف في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، أمس، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون..

 

وقالت وكالة الأنباء ، جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.

 

كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

 

كما جرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة.

 

 وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا