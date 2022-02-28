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وكالة:عبور عدد من المقاتلات من بيلاروسيا باتجاه أراضينا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

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كشفت أوكرانيا، الإثنين، عن عبور عدد من المقاتلات من بيلاروسيا باتجاه أراضيها.

 

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن "طائرات مقاتلة من بيلاروسيا تتجه الآن نحو أوكرانيا".

 

ونشرت دائرة الاتصالات الخاصة الحكومية مقطع فيديو يظهر تحليق الطائرة.

 

والخميس، أعلنت خدمة حرس الحدود الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت في مهاجمة وحداتها ونقاط التفتيش من روسيا وبيلاروسيا بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة.

 

فيما أكدت الرئاسة في بيلاروسيا أن "قواتنا المسلحة لا تشارك في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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