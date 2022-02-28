سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدينة خاركيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا إنه تم سماع انفجارات في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف صباح اليوم الإثنين.



وأضافت الخدمة، في بيان مقتضب على تطبيق تيليجرام، أن كييف شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات.

وفي بيان ثان، أوضحت أن النيران اشتعلت في مبنى سكني بمدينة تشيرنيف بشمال أوكرانيا بعد إصابته بصاروخ.

فيما قالت قيادة القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك إن مدينة زوتيمر في شمال أوكرانيا تعرضت لهجمات بالصواريخ خلال الليل.

وانطلقت العديد من القاذفات والمقاتلات من شبه جزير القرم باتجاه المدن الأوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة (يونيان).

وتشير التقارير إلى أن العاصمة كييف، وخاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بالإضافة إلى ميكولايف بالقرب من البحر الأسود، وخيرسون في الجنوب كانت ضمن الأهداف.

وليس من الممكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، التي تقع في البحر الأسود، من أوكرانيا، في عام 2014.

والخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا قالت إنها "للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة حاليا".