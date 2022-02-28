شكرا لقرائتكم خبر عن مركبات ذو الإعاقة والإنتاج الزراعى.. حالات إعفاء السيارات من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل، الحالات التي تعفى فيها السيارات من الضرائب والرسوم وفقًا لما ورد في تعديلات قانون المرور، وجاءت كالتالي:

المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة، التى لا تستغل لقاء أجر.

مركبات لجامعة الدول العربية والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والبعثات العربية أو الأجنبية.

مركبات الجمعيات الخيرية ومركبات الاسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.

مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.

المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتى يتولون قيادتها بأنفسهم.

الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى.

المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط.