​الدبلومات الفنية 2022| حالة وحيدة لتأجيل الامتحان أو إلغاؤه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات حرمان الطالب من دخول امتحان الدبلومات الفنية للعام التالي لعام الإلغاء.

وينشر "الخليج 365" حالات إلغاء امتحان الطالب أو تأجيله بحسب قرارات الوزارة على النحو التالي:

- يتم حرمان الطالب من دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للعام التالي، بسبب الغش أو اى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات، إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة طبقاً لمادة السابعة في القرار الوزاري رقم 34 بتاريخ 2018/2/15 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان.

- يلغى امتحان الطلاب مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا في الامتحانات العامة بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطـع بوجود حالة غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات، متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيه التطابق.

- يعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف العام على الامتحان الذي يقـوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنتها التقرير المشار إليه، والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع الى المشرف العام على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب، وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد المادة الثامنة:

- يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها، سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.

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