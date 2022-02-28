​توجيه مهم من التعليم بشأن نقل المعلمين بين المديريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية بشأن ضوابط نقل المعلمين بين المديريات التعليمية، سواء بالبدل المتكافئ أو غير المتكافئ.

وقالت الوزارة، في خطاب لها، إنه يجب ذكر كيفية النقل سواء بالبدل المتكافئ أو غير المتكافئ والدرجة المالية حتى لا يتم تعطيل تنفيذ هذه الأوامر من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتماشيًا مع مصلحة المعلمين لتحقيق الراحة النفسية لهم في النقل بين المديريات التعليمية الراغبين في النقل إليها لظروفهم العائلية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تيسير تنفيذ الأوامر التنفيذية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.