شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 234 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن بر الصين الرئيسي سجل 234 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد، مقابل 239 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 87 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 112 قبل يوم.

وسجلت الصين 114 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 100 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 109326 إصابة مؤكدة.

ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، وظل العدد ثابتا عند 4636 حالة وفاة.