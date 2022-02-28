شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب يرصد مناهج صناعة اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى إنفوجراف، مناهج صناعة اللقاح، تضمن استعمال الفيروس أو الجرثوم كاملا واستعمال الأجزاء التي تستحث الجهاز المناعى واستعمال المادة الوراثية فقط.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رصدت فى إنفوجراف، مخاطر التغير المناخى على اقتصاديات الدول، جاء فيه أن مفهوم التغير المناخى هو الارتفاع غير المنضبط فى معدل درجة الحرارة العالمى، مضيفا أن النسبة المتوقعة لانخفاض الناتج المحلى الإجمالى العالمى مقابل ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات مئوية.

وعدد الإنفوجراف مخاطر التغير المناخى على اقتصاديات الدول، من بينها نقص الغذاء وحدوث نقص فى المياه وتراجع شديد فى معدلات السياحة وتهديد الإنتاج الزراعى العالمى.