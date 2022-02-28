ولي العهد يؤكد التزام المملكة باتفاق أوبك بلس

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات. كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما جرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع في أوكرانيا، ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة، وفي هذا الصدد أكد ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول، والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).



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