الصحة العالمية تدعو لإنشاء ممر آمن للإمدادات الطبية إلى أوكرانيا

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس ومديرها الإقليمي لأوروبا هانز كلوجه إن إمدادات الأكسجين «تقترب من نقطة خطرة للغاية» وإن معظم المستشفيات قد تستنفد احتياطياتها في غضون الساعات الأربع والعشرين القادمة، ما يعرض حياة الآلاف للخطر.
وأضافا أن منظمة الصحة العالمية تعمل على توصيل أسطوانات الأكسجين من شبكاتها الإقليمية، مؤكدان أن الإمدادات ستحتاج إلى «عبور آمن، بما في ذلك عبر ممر لوجستي من بولندا».
وتابع المسؤولان في بيان مشترك «من الضروري ضمان وصول الإمدادات الطبية الحيوية - بما في ذلك الأكسجين - لمن يحتاجون إليها».
أدى الاضطراب الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى منع الشاحنات من نقل الأكسجين من المصانع إلى المستشفيات التي تعاني أيضًا من نقص الطاقة.
ويواجه مصنعو مولدات الأكسجين الطبي أيضًا نقصًا في الزيوليت، وهي مادة كيميائية مستوردة أساسية لإنتاج الأكسجين الطبي.
وتتزايد المخاوف من أزمة إنسانية تلوح في الأفق مع فرار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين إلى البلدان المجاورة أو نزوحهم إلى مناطق أخرى في البلاد.
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