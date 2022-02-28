التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بولي ‏عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وذلك أثناء زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «‏بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد التقيت اليوم في دولة الإمارات الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونقلت لسموه تحيات قيادة المملكة، واستعرضنا العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي القائم بين بلدينا الشقيقين».



كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الدفاع يلتقي ولي عهد أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.