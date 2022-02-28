كندا تنضم لقافلة الداعمين.. معدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 25 مليون دولار كندي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ 37 دقيقة

انضمت كندا إلى قافلة الداعمين لأوكرانيا في تصديها للغزو الروسي، وقررت إرسال معدات عسكرية وقائية للجيش الأوكراني، مثل الخوذ والسترات الواقية من الرصاص، لكنها استبعدت مرة أخرى نشر قوات لمواجهة الجيش الروسي.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في مؤتمر صحافي إن الجنود الأوكرانيين “يحتاجون إلى خوذ وسترات واقية من الرصاص وأقنعة واقية من الغاز ومعدات للرؤية الليلية”.

وستقدم أوتاوا معدات حماية عسكرية للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار كندي (17,6 مليون يورو)، وفق جولي التي أكدت تلقي طلب “مباشر” من نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا.

وأضافت الوزيرة الكندية، بعد ساعات قليلة من إغلاق حكومتها لمجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، “أريد أن أكون واضحة للغاية: نحن عازمون على فعل المزيد”.

من جهتها، أشارت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إلى أنه سيتم إرسال هذه المعدات “بسرعة” إلى الجيش الأوكراني عبر بولندا.

وأضافت ردا على سؤال حول احتمال نشر عسكريين كنديين إلى جانب القوات الأوكرانية التي تحاول صد غزو الجيش الروسي، أنه “من غير المطروح على الطاولة في الوقت الحالي إنشاء مهمة قتالية، وهذا كذلك موقف حلفائنا ومن بينهم الولايات المتحدة”.

وسبق أن أعلنت كندا في 14 فبراير عن إرسال شحنة أولى من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، إضافة إلى منحها قرضا بقيمة 500 مليون دولار كندي (347 مليون يورو).