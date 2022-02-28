الجيش الأوكراني يتحدث عن أحداث “الأحد”.. كان يوماً عصيباً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ 43 دقيقة

وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأحد بأنه كان “عصيبا” على الجيش.

وقالت رئاسة هيئة الأركان،في منشور على “فيسبوك”، إن القوات الروسية “تواصل القصف في جميع الاتجاهات تقريبا”.

وأضافت أن “أفراد قوة الدفاع في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية جنوب غربي العاصمة كييف يقامون القصف المدفعي والهجمات الروسية”.

والخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا قالت إنها “للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم”.

من جهة أخرى أعلنت الحكومة الكندية إرسال معدات عسكرية وقائية للجيش الأوكراني، مثل الخوذ والسترات الواقية من الرصاص، لكنها استبعدت مرة أخرى نشر قوات لمواجهة الجيش الروسي.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في مؤتمر صحافي إن الجنود الأوكرانيين “يحتاجون إلى خوذ وسترات واقية من الرصاص وأقنعة واقية من الغاز ومعدات للرؤية الليلية”.