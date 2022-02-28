الارشيف / اخبار العالم

ولي العهد السعودي يؤكد التزام بلاده باتفاق “أوبك بلاس”

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

منظمة أوبك

بحث الأمير ، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، “الأوضاع في أوكرانيا، وأثر الأزمة على أسواق الطاقة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء .

وأكد ولي العهد السعودي لماكرون أن بلاده ستحافظ على التزاماتها في اتفاق تحالف “أوبك بلاس” حول كميات إنتاج النفط الذي تقوده إلى جانب روسيا، حسبما أفاد الإعلام الرسمي السعودي.

مشدداً على “حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق أوبك بلاس”.

وتأثرت أسواق الطاقة العالمية بقرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شن هجوم على أوكرانيا حيث فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على موسكو.

ويسود العالم حالة من الترقب للآثار الاقتصادية المقبلة للغزو الروسي على سوق الطاقة والمال، فيما يتوقع خبراء أن تجد روسيا نفسها معزولة وتعاني من خسائر اقتصادية خطيرة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا