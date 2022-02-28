شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وأوكرانيا تجريان مفاوضات سلام صباح اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري في أوكرانيا، ووكالة أنباء "تاس" الروسية، أن من المتوقع أن تعقد الحكومتان الروسية والأوكرانية مفاوضات سلام صباح اليوم الاثنين.

وكان من المقرر في الأصل بداية المفاوضات بين الجانبين أمس الأحد.

ونقلت "تاس" عن مصدر، لم تفصح عن هويته، القول إن مسائل لوجستية متعلقة بالجانب الأوكراني كانت السبب وراء تأخير بدء المفاوضات.

وذكرت تقارير أن الوفد التفاوضي الروسي قد غادر بالفعل مينسك، عاصمة بيلاروس، إلى الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، بالقرب من نهر بريبيات، حيث من المقرر عقد اللقاء.

ووافقت أوكرانيا أمس الأحد على إطلاق محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمرا بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،: "لا أعتقد أن هذا اللقاء سيحقق نتائج، ولكن لنحاول."